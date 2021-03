Aanpassing verkeersregeling aan Den Amer

In de buurt van cultuurcentrum Den Amer in Diest geldt vanaf vandaag een nieuwe verkeersregeling. De aanpassing gebeurt naar aanleiding van de uitbreiding van het vaccineren tegen het coronavius.

Den Amer is daarvoor als vaccinatiecentrum ingericht. Parkeren aan Den Amer kan alleen via de Nijverheidslaan. Het parkeerterrein verlaten gebeurt via de Kluisbergstraat. Die krijgt tijdelijk verkeer van gemotoriseerd vervoer in een richting naar de Boudewijnvest. Voor fietsers en voetgangers blijft de Kluisbergstraat wel in twee richtingen open. LW