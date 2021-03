Steven Van Gucht: “Het plateau dat we hadden neemt de vorm aan van een stijging”

“Het plateau dat we hadden neemt de vorm aan van een stijging”, begint viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. “We zien een aanhoudende stijging in alle provincies en bij de meeste leeftijden”, zegt Van Gucht. Het aantal positieve testen is bovendien gestegen tot 6,6 procent. “Er is dus weer meer virus in onze samenleving”, besluit Van Gucht.

Ook de ziekenhuizen zien een stijging. De intensieve zorg telt weer meer dan 500 bezette bedden door Covid-19, dat is geleden sinds december. De curve naar intensieve stijgt bovendien sneller dan de curve van ziekenhuisopnames. “We zijn nog ver van de grens van 1.000 bedden, maar het kan exponentieel stijgen”, waarschuwt Van Laethem. Wanneer die grens overschreden wordt, kan de andere zorg niet meer gegarandeerd worden.

Om dit kantelpunt positief te laten uitdraaien, roept het Crisiscentrum om contacten te beperken en telewerk te respecteren. Dat is verplicht, maar gebeurt in de praktijk steeds minder. “Nochtans is het een zeer effectief middel in de strijd tegen de pandemie”, merkt Van Gucht op.

Het aantal overlijdens is nog dalende. Dat is vooral te danken aan de betere situatie in de woonzorgcentra, waar de bewoners al breed gevaccineerd zijn.

Het Nationaal Crisiscentrum staat ook even stil bij de eerste verjaardag van de noodsituatie. Van Gucht bedankt daarbij iedereen die geholpen heeft. “Het einde van de tunnel komt eraan, maar dat lukt alleen als we naast massale vaccinatie ook de maatregelen nog een tijd blijven volgen.”

