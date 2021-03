Olga Leyers doorbreekt geheimzinnigheid en bevestigt voor het eerst haar relatie

Ze houdt het blijkbaar al anderhalf jaar geheim. Maar nu heeft Olga Leyers toch met de wereld gedeeld dat ze al anderhalf jaar een relatie heeft. Dat vertelt ze in een interview met Dag Allemaal.

Olga Leyers (23) brengt samen met kledingmerk ZEB een eigen collectie op de markt. En dat bleek voor de jongste Leyers-telg het ideale moment om te onthullen dat ze al anderhalf jaar een relatie heeft met iemand uit de modewereld. “Mijn vriend is een van de oprichters van Vier Antwerp. Het was dus wel handig dat hij mij met raad en daad kon bijstaan”, zegt Olga.

De naam van die vriend: Giancarlo Angeletti. Hij was al vaker te zien op foto’s op haar sociale media-kanalen, maar Olga had haar relatie nog nooit bevestigd. “Ja, ik bleef daar wat mysterieus over, al begin ik intussen te denken: we zijn nu anderhalf jaar samen en heel gelukkig, misschien wordt het tijd om daarover wat duidelijker te communiceren. “