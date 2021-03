SHM Nieuw Dak bedankt zijn vrijwilligers

Het online ontmoetingsmoment gaf de kans om onze vrijwilligers persoonlijk te bedanken, ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen over hoe het nog beter kan in de toekomst. We hoorden warme verhalen over dankbare reacties die ze als vrijwilliger mogen ontvangen en over het feit dat velen onder hen uitgroeien tot een aanspreekpunt in de buurt. We kregen tips over hoe we nog meer mensen warm kunnen krijgen om ook vrijwilliger te worden en over hoe het voor hun nog beter zou werken. Ze willen steun voelen en vinden communicatie erg belangrijk. Het was voor velen een nieuwe, doch geslaagde ervaring om van achter de computer of smartphone toch "samen" te komen, al hopen we dit volgend jaar terug live te kunnen doen.