Ferm Kinderopvang stelt nieuwe opvang voor

In Zonhoven is Ferm een nieuwe gezinsopvang gestart met 'De Choukes' van Dorien Beerten.

Dorien is in maart 2021 beginnen te werken als onthaalouder bij Ferm Kinderopvang. Dorien: “Ik zocht een nieuwe uitdaging, een job die ik goed kan combineren met mijn gezinsleven. Dit vond ik bij Ferm Kinderopvang. Elke dag vang ik kindjes op bij mij thuis. Kleine baby’s zien opgroeien en helpen vormen tot mooie, warme personen, ik kan mij geen mooiere job voorstellen. Dorien koos de naam 'De Choukes' voor haar gezinsopvang. "De Choukes van soesjes… een lekker zoet gebakje, want geef toe: al die kleine ukjes zijn toch om op te eten! Het zijn mijn choukes.”