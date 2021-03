Limburgse schrijfster genomineerd voor AMAI Award

De AMAI Award werd in het leven geroepen om de vele online dichters en quoters op Instagram onder de aandacht te brengen van een nog groter publiek. Een van de quotes op de longlist is van Evelien Boutsen. "Het fijne aan deze verkiezing is dat ze zo toegankelijk is. Ik vind het bijzonder dat ik daar deel van mag uitmaken.""Schrijven hoort bij mij. Ik heb het altijd gedaan en zal het altijd blijven doen. Al schrijvend kom ik dichter bij mezelf, door woorden aan gebeurtenissen en emoties te geven", vertelt Evelien. "Het mooie aan schrijven is dat je kan kiezen om het resultaat ervan te delen. Dat doe ik al vele jaren op mijn blog en sinds november ook op Instagram."De teksten van Evelien vertrekken steeds vanuit een persoonlijke gebeurtenis of emotie, maar roepen toch herkenning op. Zo ook de quote die geselecteerd werd voor de AMAI Award. "De dag dat ik deze quote schreef, liep ik met een een onbestemd gevoel rond, iets tussen frustratie en boosheid in", vertelt Evelien. "Ik liet dingen op de grond vallen, ik stootte mijn kleine teen tegen de salontafelpoot en mijn bovenbeen tegen het handvat van de keukenkast. Bij het vallen van de avond nam ik pen en papier en begon te schrijven. En daar verscheen deze zin: Soms loop ik tegen het leven aan."Op de longlist staan 50 gedichten en 25 quotes van Vlaamse en Nederlandse Instagramschrijvers. Tot en met 31 maart kan het grote publiek stemmen. Op 17 april wordt de winnaar van de AMAI Award 2021 bekendgemaakt.Stemmen: amaiaward.nlInstagram: verstil.evelienboutsenBlog: evelieneliza.wordpress.com