Inhuldiging tekening Paul Geerts in wzc Het Park Neeroeteren

Onder het toeziend oog van de directie, de staf en enkele bestuursleden van WZC Het Park - Jan Creemers, Mathieu Drijkoningen, Michel Geyens, Frans Zoons - werd na overhandiging door Marc Geyens de tekening ingehuldigd in cafetaria De Bongerd. "Met deze tekening willen we alle personeelsleden in alle zorginstellingen en ziekenhuizen danken voor hun inzet en iedereen blijvend herinneren aan de moeilijkste crisis na WOII", zo luidt het.Marc Geyens, die zelf mocht kiezen aan welke instelling de tekening werd geschonken en illustrator Paul Geerts brengen hiermee een speciale hulde aan het zorgpersoneel dat precies 1 jaar geleden voor het eerst werd geconfronteerd met het Covid19-virus."Diep respect, veel waardering en dankbaarheid voor de onbaatzuchtige inzet van alle personeelsleden en vele vrijwilligers in WZC Het Park tijdens de coronacrisis. Jammer genoeg waren er te weinig middelen beschikbaar om onze bewoners te helpen en te verzorgen. Ondanks alle inspanningen namen we afscheid van hen in zware, moeilijke en emotionele omstandigheden. Tegelijkertijd zullen ze in onze gedachten altijd verder leven. Tevens dank aan alle families en sympathisanten die ons op een of andere manier steunden tijdens het afgelopen jaar! De meerderheid van onze bewoners en personeelsleden zijn gevaccineerd waardoor er terug licht in de tunnel is. Hopelijk kunnen we beetje bij beetje terug naar de tijd vóór onze crisis", zo besluiten de ergotherapeuten van het woonzorgcentrum.RESPECT VOOR DE ZORGSECTORJe moet het maar doen van de ochtend tot de noen van de avond tot de morgen voor je medemensen zorgen!Het klinkt misschien welgebekt maar ik heb oeverloos respect voor allen die zich aan gevaren wagenom voor ons allen zorg te dragenEen welgemeend dankwoord is het minste dat hier hoort bij deze durf ik het zelfs aan te wedden dat we het met en dankzij jullie zullen redden!© Marc Geyens