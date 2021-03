Ook dit jaar geen traditionele Dodentocht

Door de epidemiologische situatie komt de organisatie van internationale massa-events tijdens de zomer van 2021 meer en meer onder druk te staan. “Ondertussen liet ook de gemeente Bornem, na overleg met de hulpdiensten, weten dat ze voor editie 2021 geen groen licht kan geven. Een grootschalige organisatie waarbij meer dan 10.000 mensen op hetzelfde moment naar dezelfde locatie samen komen, behoort dus ook dit jaar niet tot de mogelijkheden”, zegt Ilse Robyn van de vzw Dodentocht.

“We hadden het liever anders gezien en hoopten dat we op 13 augustus opnieuw met 13.000 wandelaars aan de start zouden staan van de 52ste editie van 100 Km Dodentocht. Maar het garanderen van de veiligheid en de gezondheid van onze vrijwilligers en wandelaars komen op de eerste plaats.”

“Voor ons als organisatie is het geen optie om de 100 Km Dodentocht te verplaatsen naar een later tijdstip dit jaar”, zegt Robyn. “Wel gaan we aan de slag om een coronaproof alternatief uit te werken. Want iedereen binnen de organisatie staat te popelen om nog eens een groter wandelevent te organiseren.” gdb