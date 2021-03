Doe de paaszoektocht of kleur een ei!

De letters en cijfers vormen, eenmaal de vragen opgelost, een wens. Wandelen of fietsen, het kan bij deze zoektocht. Heb je de vragen opgelost, dan maak je kans op een smakelijke prijs. Iedereen kan meedoen en er zijn geen kosten aan verbonden. Lever de oplossingen in voor 12 april. Deelnemen: je vindt op de site van www.50enm.be rechtsonder de foto’s de routekaart, de route en de vragenlijst of mail naar info@50enm.be of bel 0488 994 276. De opgeloste vragen zend je terug naar het aangeduide adres of digitaal aan info@50enm.be Een ei versieren, kleuren of behangen; het kan, bovendien je kunt er ook een mooie prijs mee winnen. Staat jouw ei straks te kijk in een etalage in de Bosstraat van Maaseik? Wat te doen? Je bent vrij op welke manier een paasei te versieren; met teksten, kleuren met verf of nagellak of met tekeningen. Eenmaal klaar levert u het paasei in bij Lunchroom De Maas in Maaseik, Kloosterbempden 12 en dat van maandag 15 tot en met vrijdag 26 maart 2021.Alle paaseieren worden van 27 maart tot en met 9 april tentoongesteld in de etalage op de Bosstraat 61 en de winnaars ontvangen een heerlijke prijs. Iedereen kan meedoen en er zijn geen kosten aan verbonden.