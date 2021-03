De wil Edere mins kumtj in zie laeve hieël dèk veur oetdaginge te staon de kwestiej is den óm te keze wiej des te verderop wils gaon Luuets te dich hange, geis te verderwils te get doon of vils te stil eigelik kan dich nemes helpe ’t liktj allein aan diene wil Mer es te doorgeis óm te slage in det waat te bereiken is veuls te dich óneuverwinnelikhaod det in gedachtenis. Kinders, Theo Van Dael.