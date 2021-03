Neos Lanaken gaat online

In deze coronatijd is het voor een vereniging moeilijk haar vooropgesteld jaarprogramma waar te maken. Zo kunnen o.m. lezingen in een fysieke ruimte niet georganiseerd worden. Neos Lanaken brengt de lezingen naar haar leden via een online platform. Een voor senioren niet alledaags gebeuren dat erg geapprecieerd wordt.

Niet alleen de maandelijkse bestuursvergaderingen hebben digitaal plaats maar ook kunnen de leden interessante lezingen online via een eigen link volgen. Dit werkjaar is Neos Lanaken reeds aan zijn derde virtuele lezing toe. Eerst reikte professor-psychiater Dirk De Wachter therapeutische handvaten aan in verband met eenzaamheid en ongelukkig zijn. Voor vele Neosleden is dit een flink ruggensteuntje in deze moeilijke tijden.De tweede lezing werd gegeven door professor-vaccinoloog Pierre Van Damme. Hij legde uit hoe de verschillende vaccins het Covid-19 virus kunnen overwinnen en wat je eigen bijdrage daarin kan zijn.Dinsdag 16 maart om 14u tenslotte is er een lezing van de gerontologe Els Messelis over “levenskwaliteit en 60- en 70+”. Nu de levenskwaliteit van mannen en vrouwen in Vlaanderen stijgt, brengt Els Messelis graag aan hoe we onze veerkracht en levenskwaliteit hoog kunnen houden, dit alles met een blik op de biologische, psychologische en sociale leeftijd.Neos Lanaken blijft haar leden informeren ook als fysiek samenkomen niet mogelijk is.