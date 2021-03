Hartverscheurend: geredde straathond is te bang om nieuw huis binnen te stappen

Toen de 2-jarige hond Boomer van straat gehaald werd om hem een betere thuis te geven, gingen er veel alarmbellen af bij Samantha van het rescue centre. “Zijn dijbeen was gebroken en hij had een kogel in zijn ribben”, klinkt het. Dat verklaarde waarom hij zo bang was van mensen en er liefst zo ver mogelijk van wegbleef. “We probeerden hem stapje per stapje te laten wennen aan een huiselijk leven”, gaat Samantha verder. “Dat was niet makkelijk: zo durfde hij geen huis binnen te stappen. Maar na weken geduld was het zo ver. Wat een mooi moment!”