Opbrengst Bosloop gaat naar het goede doel

Leopoldsburg

Dit jaar wordt de jaarlijkse bosloop tussen 13 en 28 maart een corona-editie. Deze recreatieve jogging op onverharde wegen maakt deel uit van het loopcriterium Limburg 2021. De 3 afstanden (4, 8 en 12 km) zijn bewegwijzerd en in ‘segmenten’ gegoten in de Strava-app. De tijd wordt automatisch geregistreerd. Vertrek en aankomst zijn aan de loopzuil achteraan op de parking van zwembad De Merel. Op het einde van het criterium verloot de gemeente een aantal waardebonnen. Daarnaast worden alle registreerde kilometers door de Welzijnsraad omgezet in euro’s voor een Hart voor Limburg. Meer info is te vinden op https://www.leopoldsburg.be/bosloop-2021

