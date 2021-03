Vandenbroucke over discussie stopzetten AstraZeneca-vaccin: “Opletten met dit soort kettingreacties”

Vanwaar die keuze om toch verder te gaan? Die vraag kreeg de minister dinsdagochtend voorgeschoteld in De Ochtend op Radio 1. “De gezondheid van mensen die gevaccineerd zijn staat er veel beter voor dan de mensen die niet gevaccineerd zijn. Zeker bij oudere mensen. Wij laten de oudere bevolking niet los. We zijn net begonnen met een grote vaccinatiecampagne. En zij zijn kwetsbaar als ze besmet raken. We weten dat onze vaccins daar goed tegen beschermen. En we willen hen beschermen. Zeker nu de pandemie aan kracht wint”, zegt Vandenbroucke.

“Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat die vaccins veilig zijn. Dat is essentieel. Maar wij willen dat de gegevens over bijwerkingen op Europees niveau verzameld worden en grondig onderzocht worden. Wij hebben zelf geen gegevens waaruit zou blijken dat het beter is om niet te vaccineren dan wel te vaccineren. Maar als Europa conclusies trekt, zullen we die natuurlijk volgen. Wij vinden het niet voorzichtig om, op een moment dat het virus zo rondgaat, te stoppen met het toedienen van een vaccin.”

De minister vindt het dan ook jammer dat er in heel wat Europese landen beslist werd ineens te stoppen. “Het is een soort waterval van beslissingen. Ik sprak gisteren nog met mijn Portugese collega. Daar hebben ze beslist de vaccinatiecampagne te schorsen, maar ze hebben geen gegevens om dat te doen. Ze zullen waarschijnlijk niet graag geconfronteerd worden met gevallen (van mensen met bijwerkingen, nvdr.) waar ze geen uitleg voor hebben. Maar mensen lopen veel meer risico als ze besmet geraken met Covid, dan als ze geconfronteerd worden met bijwerkingen. Covid is een ernstige ziekte.”

“Zo gaan we Europa nooit gevaccineerd krijgen. Dan gaan we een derde, vierde, vijfde golf krijgen. We moeten opletten met die kettingreacties”, zei hij.

Alarmsignaal

Vandenbroucke liet ook merken duidelijk ongerust te zijn over de huidige coronacijfers in ons land. “Die zijn zeer verontrustend. Er is veel circulatie. En het stijgt ook sterk. We zien een sterke toename in de ziekenhuisopnames. En de bezetting van de Intensieve Zorg begint vol te lopen. Dit moet meer dan een alarmsignaal zijn”, zei hij. En benadrukte nog maar eens, dat er zo veel mogelijk moet thuisgewerkt worden. “Als we na de paasvakantie de scholen opnieuw willen openen, dan moeten we vandaag veel voorzichtiger zijn.”

De huidige gesprekken over het plaatsen van terrassen vindt de minister dan ook misplaatst. “Dat is totaal niet aan de orde. Men vergist zich van discussie. Iedereen snakt naar vrijheid. Maar we moeten de feiten op tafel leggen. En die zijn vervelend. Maar samen kunnen we dat aan. We hebben het in het verleden al bewezen.”

