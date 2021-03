Het aantal verkeersdoden in Vlaanderen is vorig jaar met 18,8 procent afgenomen, tot 247. Daarmee is de Vlaamse doelstelling om het dodental in 2020 te beperken tot maximaal 200 niet gehaald, zo meldt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) dinsdag op basis van voorlopige cijfers van de federale politie.