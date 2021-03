Veel ophef na het artikel in de maandagkrant over drie moordenaars die al af en toe de gevangenis mogen verlaten. Veel lezers begrijpen niet waarom iemand met een levenslange celstraf na 10 jaar al (tijdelijk) vrij kan zijn. “Het is nochtans in het belang van de gedetineerde én de samenleving dat ze zich opnieuw kunnen integreren”, zegt professor criminologie Tom Daems.