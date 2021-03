Het is niet meer voor de eindzege, maar Wout van Aert gaat ook in de slottijdrit van Tirreno-Adriatico voluit. In zijn vorige drie chrono’s eindigde hij tweede, vierde en eerste. Zat toen telkens in de volgwagen: Mathieu Heijboer. In tien punten ontleedt de Performance Manager van Jumbo-Visma zijn poulain op de tijdritfiets.