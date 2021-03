Dit is Francisco, gekocht als minivarkentje maar weegt nu meer dan 130 kilo

Francisco, een drieënhalf jaar oud Vietnamees hangbuikzwijn, dat ten onrechte verkocht werd als minivarkentje, had een eigen Instagram-account en trok zo de aandacht van een 15-jarig meisje. De tiener smeekte haar ouders om het schattige biggetje in huis te halen maar na amper drie maanden werd hij al aan een dierenasiel geschonken. Want hij weegt nu meer dan 130 kilogram en is 1,2 meter lang. Niet echt de afmetingen van een minivarken dus.

Morag Sangster en haar echtgenoot hebben Tribe Sanctuary opgericht in Carluke, South Lanarkshire, waar ze, naast nog andere dieren, ondertussen al vier ‘mislukte minivarkens’ onder hun hoede hebben.

Francisco is echter het enige varken dat in hun huis woont sinds hij drie jaar geleden tijdens een koude winter aankwam. Hij heeft zijn eigen slaapkamer en brengt graag tijd door in de keuken.

Fraudeurs verkopen biggetjes van hangbuikzwijnen als zijnde minivarkens en kunnen daarmee een winst opstrijken van meer dan 800 euro. Dat is wat volgens Morag met Francisco is gebeurd. “Francisco was drie maanden oud toen hij hier aankwam en toen was hij ongeveer 30 cm lang, nu weegt hij meer dan 130 kilogram. Hij is helemaal geen minivarken maar een gewoon Vietnamees hangbuikzwijn.”

“Per maand worden ongeveer 50 minivarkens opgegeven omdat het eigenlijk gewone biggetjes zijn. En er is geen herplaatsingsmarkt voor varkens, dus ik weet zeker dat er veel bij het slachthuis terechtkomen.” voegt ze er aan toe.

(kabu)

bekijk ook

Tam varken maakt uitstapje naar stadscentrum, maar lang duurt zijn avontuur niet.

Ontsnapt varken wandelt Lidl binnen.