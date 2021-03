Hasselt

Wie al een uitnodiging voor een vaccin in zijn brievenbus kreeg, ziet dat een afspraak is ingepland op de minuut. Zo wordt u bijvoorbeeld uitgenodigd om 15.57 uur of 12.03 uur. “Voor een vaccinatie werken we met een tijdsinterval van 3 minuten”, verklaart Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.