In de VS zijn twee mannen officieel aangehouden en in verdenking gesteld voor de dood van politieman Brian D. Sicknick tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Uit het onderzoek is gebleken dat ze de agent van dichtbij beerspray in het gezicht hebben gespoten. Of dat de doodsoorzaak was, is nog niet duidelijk, maar de mannen zijn nu alleszins wel formeel herkend op bewakingsbeelden.