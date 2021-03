De zeven profclubs die dit seizoen nog actief zijn in de 1B-reeks verzetten zich tegen de plannen van de Pro League om volgend seizoen met zeven of acht amateurploegen in de competitie te starten. “We stellen alles in het werk om zo’n scenario te vermijden”, zegt Philippe Bormans, als CEO van Union lid van de raad van bestuur van de Pro League, maandag. Over het voorstel wordt dinsdag gestemd.