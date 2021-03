Kajakker wordt verrast door zeehond die hem bijna laat kapseizen: “Nog nooit meegemaakt”

De Schot Ewan Campbell (19) was zondag gaan kajakken bij de watervallen van Lora toen hij plots botste met een zeehond. Het dier kwam uit het water gesprongen en rolde over de kajak waardoor Ewan bijna kopje onder ging. “Ik was echt geschrokken en heb geluk gehad dat ik niet in het water ben beland”, klonk het achteraf. “In die tien jaar dat ik al competitief kajak, heb ik dit nog nooit meegemaakt.”