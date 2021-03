Mensen weigeren vaccinatie uit schrik om ingeënt te worden met AstraZeneca

Maasmechelen

De twijfel over het coronavaccin van AstraZeneca slaat toe in Limburg. De vaccinatiecentra in onze provincie merken dat steeds meer Limburgers hun vaccin van AstraZeneca weigeren nadat verschillende landen hun vaccinaties met het vaccin tijdelijk hebben opgeschort. In het vaccinatiecentrum in Maasmechelen hebben 200 mensen zich niet geregistreerd om zich morgen te laten inenten. Volgens burgemeester Raf Terwingen heeft dat vooral te maken met het omstreden AstraZeneca vaccin.