Microsoft Exchange, mogelijk ’s werelds meest gebruikte mailsysteem, is lek. Intussen hebben hackers al bij minstens veertig Belgische bedrijven en instellingen ingebroken. “Hackers zijn de spreekwoordelijke sleutels van de voordeur aan het dupliceren”, zegt Geert Baudewijns van Secutec. “De volgende stap is dan en masse toeslaan met gijzelsoftware. Dit is een cyberramp in de maak.”