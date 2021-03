Koersel

Brouwerij Remise 56 uit Koersel heeft een speciaal bier gemaakt om geld in te zamelen voor Jay Kupers. Jay is sinds haar geboorte slechthorend en nu heeft ze cochleaire implantaten nodig die maar liefst 20.000 euro per stuk kosten. Haar vrienden en familie hebben daarom een benefiet actie op poten gezet zodat ze het hopelijk kan betalen.