Brussel

Voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel start morgen het proces dat Klimaatzaak aanspande om de overheid te verplichten om maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering. In Nederland slaagden actievoerders erin om de regering te dwingen klimaatmaatregelen te nemen. In ons land spannen 63.398 mensen de rechtszaak aan. Eén van hen is Stijn Meuris. Hij is ook één van de Limburgse klimaatambassadeurs.