Provinciebestuur keurt inplanting McDonald’s goed ondanks weigering stad Hasselt en protest Kindsheid Jesu

Hasselt

De bestendige deputatie levert een vergunning af voor de inplanting van een nieuwe McDonald’s in Hasselt. De vestiging komt er in een woonwijk vlakbij het station van Kiewit en ook vlakbij de humaniora Kindsheid Jesu. Dat het provinciebestuur daarvoor het licht op groen zet is opvallend. Zowel buurtbewoners als de school met 2.000 leerlingen verzetten zich met hand en tand tegen de komst van de McDonald’s. Het stadsbestuur van Hasselt luisterde naar de bezwaren en weigerde een vergunning af te leveren en zelfs de eigen diensten van het provinciebestuur gaven een negatief advies. Toen Carrefour op dezelfde plek een kleine winkel wilde openen, kreeg de supermarktketen daarvoor geen vergunning.