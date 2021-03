Aan het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt is een nieuwe zorgbelevingstuin geopend

Pelt

Aan het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt is deze voormiddag een nieuwe zorgbelevingstuin geopend. De tuin zorgt voor wat extra groen op de zorgcampus. En is toegankelijk voor patiënten, ziekenhuispersoneel en bezoekers, maar ook voor de omwonenden. Via het project ‘Natuur in je buurt’ wil Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de komende jaren meer groen op de Vlaamse zorgcampussen krijgen. Want natuur is goed voor het mentaal welzijn van de patiënten, aldus Demir.