Racing Genk naar bekerfinale na winst met 10 man tegen Anderlecht

Na drie jaar mag Racing Genk zich opnieuw opmaken voor een trip naar de Heizel. Het team van John van den Brom knokte zich gisteravond in de halve finale voorbij Anderlecht. 1-2 werd het. De laatste 20 minuten viel Genk, met tien na een rode kaart voor Lucumi, maar een strijdend Genk kon zijn voorsprong toch nog vasthouden. Eind april trekt Racing dus opnieuw naar Brussel, en net als in 2018 is de tegenstander in het Koning Boudewijnstadion Standard.