Jeugdbewegingen hopen dat de aanbeveling over één hobby per kind stilaan versoepeld kan worden. Na het Overlegcomité, twee weken geleden, was er nog wat verwarring rond de regel, maar de oproep blijft voorlopig gelden tot voor de paasvakantie. Sinds januari voelen ze bij Scouts en Gidsen Vlaanderen de impact van deze regel. Kinderen kiezen eerder voor hun sport dan voor de jeugdbeweging.