Bij Almere City zit Emmers aan zes doelpunten en vier assists in zestien wedstrijden. — © ISOPIX

Bij zijn moederclub Inter zullen ze het graag horen: met een assist of doelpunt elke 77 minuten is Xian Emmers (21) de efficiëntste speler van Almere City, de nummer vier in de Nederlandse tweede klasse. “Vertrouwen doet veel met een speler”, reageert de middenvelder uit Paal.