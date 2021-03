Hamont-Achel

In de Pastoor Bungenerslaan in Achel is zondagavond een ongeval gebeurd. Een 76-jarige bestuurder verloor er rond 22 uur de controle over het stuur van zijn auto, raakte een schutting van een appartement en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen de hoek van het gebouw. De zeventiger werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De schade aan het gebouw viel mee. gvb/mm