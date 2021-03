Europa komt op donderdag met nieuw advies over AstraZeneca-vaccin

Het Europees geneesmiddelenbureau komt op donderdag 18 maart met een nieuw advies over het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt het EMA maandag in een persbericht.

Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, zijn gestopt met het toedienen van het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut in afwachting van een nieuw advies. In afwachting daarvan herhaalt het EMA de boodschap dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin nog steeds opwegen tegen de risico’s op bijwerkingen.

De bal ging aan het rollen toen er in Oostenrijk en later ook in Denemarken gevallen opdoken van mensen die bloedklonters kregen nadat ze een spuitje met AstraZeneca hadden gekregen. In een eerste voorlopig advies zei het EMA dat het geen oorzakelijk verband tussen het overlijden in Oostenrijk en het AstraZeneca-vaccin had gevonden.

In de dagen nadien doken er echter ook gevallen van bloedproppen op in onder meer Denemarken en Noorwegen, waarna verschillende Europese landen beslisten om de vaccinatie met AstraZeneca tijdelijk stil te leggen.

Het EMA boog zich maandag opnieuw over het dossier en zal het onderzoek dinsdag voortzetten, klinkt het in het persbericht. Donderdag wordt dan een nieuw advies opgesteld.

In de tussentijd herhaalt het EMA dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin nog altijd opwegen tegen de potentiële bijwerkingen. Het Europees geneesmiddelenbureau raadt iedereen die het vaccin heeft gekregen en vragen heeft aan om contact op te nemen met de bevoegde instanties.