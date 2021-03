Bilzen

Maandag is bij de politie melding gemaakt van vandalisme in de Klokkestraat. Onbekenden hadden graffiti op de muren van de ondergrondse parking gespoten.

Bij de politie kwam zondag ook een melding binnen dat in de Hoogbrugstraat in Spurk een achterruit van een auto stuk was. Het is onduidelijk hoe de schade werd veroorzaakt. mm