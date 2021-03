MoMeNT daagt BS Atheneeke uit

Dinsdag 9 maart kregen de leerlingen van het derde en het vierde leerjaar van GO! BS Atheneeke zeer hoog bezoek. Ze verwelkomden de Vlaamse actrice en theatermaakster Dahlia Pessemiers. Zij is op zoek naar inspiratie voor haar nieuwste theaterstuk dat zal gaan over 'de eerste keer'. Onder meer de leerlingen van het Atheneeke werden uitgekozen om haar een handje te helpen in haar zoektocht naar ideeën.

De week voor haar effectieve bezoek mochten de jongens en meisjes eerst nadenken over een eerste keer dat ze iets meegemaakt hebben. Heel wat ideeën kwamen naar boven. De eerste keer dat ik een GSM kreeg, de eerste keer dat ik laat mocht opblijven, de eerste keer dat ik een leugen vertelde… Al deze eerste keren werden tijdens een les creatief schrijven in een verslag gegoten.

Tijdens het bezoek van Dahlia werden deze ideeën dan uitgewisseld en besproken. Enkele interessante weetjes over de juf kwamen hierdoor naar boven. Zo weten de leerlingen nu wanneer hun juf de eerste keer verliefd werd of wanneer ze voor de eerste keer gestraft werd. “We waren supertrots dat we konden kennismaken met Dahlia”, klinkt het op de school. “Het is echt wel een toffe madame. We kunnen haast niet wachten om te zien of onze ideeën gebruikt gaan worden in haar stuk.”