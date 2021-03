Limburgs Landschap: Wilde narcis

Dirk Ottenburghs, medewerker van natuurvereniging Limburgs Landschap vzw, leidt ons rond in de wondere wereld van fauna en flora in de Limburgse natuur.

Wie kent de narcis niet? In heel wat tuinen staat ze momenteel te bloeien. Haar bloemen kleuren heel wat borders of gazons zacht geel. Een ware aankondiging van de prille lente. Maar wist je dat wij ook in onze natuur narcissen hebben? De wilde versie. Eigenlijk ook wat een inwijkeling, want wilde narcissen hebben allemaal hun oorsprong in tuinen. Ooit werden ze van zuidelijk Europa ingevoerd om te pronken in de parken van welgestelde families.

Misschien waren de allereerste bezitters van deze mooie lentebloeiers zelf wel narcisten. De naam van deze bloem komt dan ook van de mythologische figuur Narcissus. De zoon van een Griekse god die gestraft werd omdat hij niet in staat bleek iemand te aanbidden. Een van zijn aanbidsters, Echo, zorgde ervoor dat Narcissus verliefd werd op zijn spiegelbeeld in het water. Maar telkens als hij dat beeld wilde omhelzen, verdween het door de rimpelingen in het water. Zo stierf Narcissus – wegkwijnend aan de oever – van dorst en honger. “Hij is vol van zichzelf” zeggen ze bij ons wel eens. Maar in dit geval was hij eerder leeg.

Onze prachtige wilde narcis verdient de verbondenheid met dit egoïstische verhaaltje eigenlijk niet echt. Daarvoor is ze veel te fragiel en eerlijk. Een schoonheid in haar eenvoud. Misschien inderdaad toch mooi genoeg om verliefd te worden op haar spiegelbeeld. Maar gelukkig kan ze niet naar de oever van een beek of vijver wandelen. Tenzij ze bloeit langs een waterplasje. Mogelijk kan ze daar de narcist uithangen. Wie weet?

Foto 1: Lucas Bollingh, foto 2: Frank Kusters, foto 3: Benny Odeur