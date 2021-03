SAB zet laatstejaars in de bloemetjes

De leerlingen en personeelsleden van het SAB konden elkaar in de bloemetjes zetten dankzij de onderneming Much More. De school koos ervoor om ook al haar laatstejaars een roos te schenken.

De jonge ondernemers van Much More hebben de leerlingen en de personeelsleden van SAB de gelegenheid gegeven om met een mooie roos eens extra “dankjewel” te zeggen tegen een vriend, een vriendin, een leraar, een collega of een familielid. Namens de school kregen ook alle laatstejaars een roos en ambachtelijke pralines onder het motto ‘een klein gebaar voor een groots laatstejaars’. Er werd massaal deelgenomen en de actie was een schot in de roos.