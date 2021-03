Brogelerweg Bocholt afgesloten door rioleringswerken

Fluvius legt momenteel riolering aan naar jeugdverblijfcentrum Sloerodoe. Daardoor is de Brogelerweg afgesloten en is er een omleiding voorzien via Kaulille.

Maandag 15 maart, is een aannemer in opdracht van Fluvius gestart met rioleringswerken op de Brogelerweg. Er wordt een rioleringsaansluiting gerealiseerd naar jeugdhuis Sloerodoe. Hiervoor moeten sleuven getrokken worden. De doorgang tussen Bocholt en Grote-Brogel via de Brogelerweg zal daardoor enkele dagen niet mogelijk zijn. Er is een omleiding voorzien via Kaulille. De werken zullen ongeveer een week duren.

Maandag startte ook de vaccinatiecampagne voor de 85-plussers in de VDAB-gebouwen in Peer. Houd er dus rekening mee dat je zal moeten omrijden via Kaulille en dat je dus best een beetje vroeger vertrekt.