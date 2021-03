Nieuw e-zine bundelt Haspengouwse bloesempracht

Als er naast gastvrijheid iets is wat de steden en gemeenten in Haspengouw delen, dan zijn het de bloesems. In de hele regio vallen er in het ontluikende voorjaar tal van activiteiten te beleven, van wandelingen tot speurtochten en bloesemterrassen. Alles in een wondermooi bloemendecor. Typerend voor de streek is de open ruimte, perfect om veilig te genieten van de bloesempracht. Het totaalaanbod staat nu gebundeld in een gloednieuw digitaal magazine ‘Hartelijk Haspengouw’. Dit e-zine is een samenwerking van 13 Haspengouwse gemeenten en wordt op maandag 15 maart gelanceerd.

Er werd een sterke samenwerking opgestart om de bloesems in de regio gezamenlijk te promoten en Haspengouw op de kaart te zetten. Met ondersteuning van Toerisme Limburg bundelden Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden, Alken, Diepenbeek, Gingelom, Heers, Hoeselt, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Tongeren en Wellen de krachten. Het resultaat: een inspirerend e-zine om toeristen warm te maken voor een onvergetelijke totaalbeleving.

Inspireren

Een bezoeker ligt immers niet wakker van gemeentegrenzen, maar wil de regio in z’n geheel ontdekken en het beste van alles meepikken. Geen versnipperd aanbod, maar een overzicht op maat van de toerist. De keuze voor een digitaal magazine is vernieuwend, maar door de coronacrisis ook logisch. Lastminute wijzigingen kunnen vlot gecommuniceerd worden. Het hoofddoel is mensen inspireren. Niet alleen eigen inwoners, maar iedereen uit de bredere omgeving.

In 2020 viel het bloesemseizoen in het water door het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Dit jaar is er de mogelijkheid om meer mensen op een veilige manier te laten genieten in openlucht. Daar wil ‘Hartelijk Haspengouw’ gretig op inspelen door het aanbieden van een kwalitatief, toeristisch aanbod. Eén ding staat vast: deze samenwerking zal verdergezet worden en ook in de toekomst nog voor verrassende ervaringen zorgen.