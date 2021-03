Verschillende Europese landen schorten tijdelijk de toediening van het AstraZeneca-vaccin op. Ook in ons land is een spoedadvies gevraagd aan de Hoge Gezondheidsraad, maar volgens RTBF blijft de Hoge Gezondheidsraad bij zijn standpunt over de voortzetting van de vaccinatie in België. Het Europees geneesmiddelenbureau komt op donderdag 18 maart met een nieuw advies over het AstraZeneca-vaccin.