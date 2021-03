1.500 positieve boodschappen van campus de helix

Eerst gingen de leerlingen van de eerste graad samen met de leerlingen van de tweede graad van de praktische richtingen aan de slag met het creatieve deel van het project bij plastische opvoeding. Kaarten met de boodschap ‘Houd vol, houd moed, ook dit komt goed’ werden vol getekend met ‘doodles’, kleine figuurtjes die zomaar bij je opkomen. Zo werden meer dan 1.500 unieke ontwerpen gemaakt.

Voor de lessen LO was het idee om het wandelen in die lessen te koppelen aan een positieve vibe, een mooi gebaar voor de medemens en de omgeving. Deze week zijn de leerlingen gestart met het rondbrengen van de kaarten in Maasmechelen. Alle huizen in een straal van 1 kilometer rond de campus mogen een kaartje in de brievenbus verwachten.

De nieuwe challenge van de organisatie ‘MOEV’ voegt een extra dimensie toe aan het project. Leerlingen gaan tegelijk aan het ploggen: met prikkers, vuilzakken, kruiwagen en de zelfgemaakte kaartjes vertrekt elk lesuur een groep leerlingen op pad. Zij brengen een warme groet bij elke huis en ruimen het zwerfvuil dat langs de weg ligt meteen mee op. De buurtbewoners reageerden alvast enthousiast op het initiatief. "Dank voor het kaartje van leerlingen en personeel! Een welgekomen aanmoediging. Bijzondere dank aan Frauke van 1AVB voor de tekening", klonk het bij een van hen.