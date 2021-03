Honderd advocaten voor het klimaat in de bres voor de Klimaatzaak

Ruim honderd mensen, voornamelijk Hasselaren, zakten zondag af naar het Dusartplein, allen in het zwart gekleed en met een witte bef. Zo wilden ze de start van het historisch klimaatproces, dat op 16 maart begint, in de kijker zetten.

In tientallen steden en gemeenten werd de actie 'advocaat voor het klimaat' simultaan gevoerd. In deze historische rechtszaak worden alle vier de Belgische overheden die bevoegd zijn voor het klimaat formeel in gebreke gesteld omdat ze hun verplichting niet nakwamen. Tegen 2020 moest de Belgische uitstoot van broeikasgassen immers met 40 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990.

Hoewel een fikse maartse bui vooraf roet in het eten dreigde te gooien, vonden de ‘advocaten’ zondag toch hun weg naar het Hasseltse Kolonel Dussartplein. Hun aanwezigheden werden netjes opgetekend en iedereen kreeg een wit lint omgebonden. Op een veilige afstand van 1,5 meter hielden ze een korte solidariteitsactie.

Schuldig verzuim

Stijn Meuris, ambassadeur van de klimaatzaak, gaf duiding en uitleg bij de landelijke acties. Hij toonde zich opgetogen dat zo velen zich zo inzetten voor het klimaat. “De Belgische overheden blijven systematisch weigeren om hieraan mee te werken. Ze komen hun internationale engagementen om emissies terug te dringen niet na en blijven volhouden dat het voor België onmogelijk is om aan een snelle klimaattransitie mee te werken”, aldus Meuris. “Hierdoor zijn ze mee verantwoordelijk voor de klimaatrampen die we ook in België zullen voelen. Hun laksheid is schuldig verzuim.” De actie werd afgerond met een minuut stilte en een klimaatlied.