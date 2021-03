Hasseltse straatnamen: Anne Frankplein

Anne Frank werd geboren in het Duitse Frankfurt in 1929. Haar ouders waren Joden. Door de slechte economische situatie en de heersende Jodenhaat, besloten de ouders naar Amsterdam te verhuizen. Daar start haar vader een bedrijf en integreert Anne zich goed.

In 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen en wordt het leven voor de Joden ook hier ondraaglijk. Het gezin gaat in 1942 ondergedoken leven in het achterhuis van vaders handelszaak. Zij worden er bijgestaan door de vroegere werknemers. Tijdens de twee jaren dat ze ondergedoken leven, houdt Anne een dagboek bij over de gebeurtenissen in het achterhuis en over wat ze voelt en denkt. Ook schrijft ze korte verhalen. Iets later bundelt ze alles tot één lopend verhaal dat ze ‘Het Achterhuis’ noemt.

In augustus 44 wordt de familie ontdekt (verraden?) en naar de gevangenis gebracht en later naar doorgangskamp Westerbork en naar concentratiekamp Auschwitz. Daarna wordt Anne getransporteerd naar Bergen-Belsen, waar ze vlektyfus krijgt en sterft in 1945.

Haar dagboeken werden echter gered en in 1947 wordt Het Achterhuis in boekvorm uitgegeven. Over de hele wereld kunnen mensen kennismaken met Annes verhalen, want het boek wordt in 70 talen vertaald. In 1960 wordt de vroegere schuilplaats een museum en kunnen mensen er kennismaken met de gevaren van discriminatie en racisme.

“Zoe joenk èn zoe’n betíékenis…”