Allison Scott reageert voor het eerst op expliciete filmpjes van Sean Dhondt: “Ik was de laatste om het te weten”

“Ik heb elke video gezien. Hoe vernederend dat ook was voor me.” Dat vertelt Allison Scott (31), de vrouw van Sean Dhondt (37), woensdag in het Play4-programma ‘Kat zonder grenzen’. Daarmee reageert ze voor het eerst op de uitgelekte naaktbeelden van haar man, in september vorig jaar.

Even terug naar begin september. Expliciete naaktfoto’s en -filmpjes van enkele bekende Vlamingen lekken uit en gaan viraal. Die zijn ontfutseld door ene ‘Eveline’, die later een 27-jarige student uit het Gentse zal blijken.

Bij de slachtoffers zit onder meer VTM-presentator en muzikant Sean Dhondt (37), die daarover kort daarna zal getuigen op radiozender Qmusic. “Ik ga daar niet over liegen, de impact op mezelf en mijn dichte omgeving, de mensen die ik het aller-, allerliefste zie, is enorm. Gigantisch zelfs. De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend”, zei hij toen.

Dat het voorval ook hard ging wegen op zijn huwelijk met de Amerikaanse tattoo-artieste Allison Scott, was een publiek geheim. Zij verblijft intussen zelfs al een hele poos bij haar familie in de Verenigde Staten, ook al zijn de twee volgens de laatste berichten officieel niet uit elkaar.

Vernedering

Woensdag vertelt Scott in het Play4-programma Kat zonder grenzen voor het eerst haar kant van het verhaal. Daarin belicht gastvrouw Kat Kerkhofs elke week een specifiek onderwerp rond seks en relaties, en deze keer is dat bedrog en overspel. “Ik was de laatste om het te weten. Het was overal. Maar ik wist het nog niet en wist niet wat zo hard de ronde aan het doen was. Tot hij het me vertelde. En die dag zal ik nooit vergeten”, zegt ze.

“Sean ontmoeten was het dichtste dat ik ooit bij liefde op het eerste gezicht ben gekomen”, gaat ze voort. De twee leerden elkaar kennen in Las Vegas in 2009, toen Dhondt samen met een kameraad op raodtrip was en haar spotte op de dansvloer. Het jaar erop trouwden ze, zodat zij een permanente verblijfsvergunning kon krijgen.

In het programma zegt ze voorts dat ze beseft dat elke relatie zijn ups and downs heeft. “Het is nooit perfect, maar wij waren gelukkig. Tot de heisa losbarstte. Ik heb daarna elke video gezien. Hoe vernederend dat ook was voor me. Want dat was het: vernederend. Er zijn mensen die zeggen: Is het wel bedrog? Die mensen kunnen oprotten.”

Peter Van de Veire, een ander slachtoffer van ‘Eveline’, vertelde eerder over de impact op zijn huwelijk: “Het eerste wat ik deed was tegen mijn vrouw zeggen: Schat, ik denk dat we eens moeten praten. Zij was mijn absolute prioriteit. Ze is een hyperintelligente, gevoelige en lieve madam die meteen doorhad: dit is een probleem. Niet in het minst voor haar. Ze is door de hel gegaan. Maar ze heeft me ook geholpen. Stand by your man. Het is het cliché van de wereld, maar het was zo.” En Stan Van Samang liet weten dat hij “verantwoording heeft afgelegd bij de mensen bij wie hij zich moet verantwoorden”.