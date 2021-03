Stal Sport verkoopt kant-en-klare maaltijden om kas te spijzen

Door de coronamaatregelen was het voor de voetbalclub Stal Sport niet mogelijk om de traditionele eetdag te organiseren. De laatste eetdag vond plaats op 8 maart 2020, juist voor de corana-uitbraak. Dit jaar werd er op zaterdag 13 maart een afhaaleetdag georganiseerd.

De club wilde toch iedereen de kans geven om in zijn of haar bubbel lekker te eten. Daarom organiseerde ze zaterdag 13 maart een verkoop van kant-en-klare maaltijden. Op deze manier wil de voetbalclub de financiën een beetje aanzuiveren en tegelijkertijd de werking van hun club te steunen. Onnodig om te zeggen dat ze alle steun keihard nodig hebben om het seizoen door te geraken. Volgens de coronavoorschriften werden er 480 maaltijden buiten afgeleverd of aan huis besteld.