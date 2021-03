COLUMN KELLY LOOS: Lief creatief

Vorig weekend vierden we een trieste verjaardag: op 13 maart was het immers een jaar geleden dat ons land voor het eerst in lockdown ging. Ik herinner me vooral de hallucinante start ervan: de scholen die dicht gingen, de immense rijen aan de supermarkten (en karren vol toiletpapier), de eerste lockdownfeestjes aan de vooravond van de sluiting van de horeca… Wie had ooit gedacht dat we in zo’n situatie verzeild zouden geraken? In maart 2020 leefden we nog in de illusie dat over enkele weken, hooguit maanden, alles weer als vanouds zou zijn. Maar intussen zijn we een jaar verder en een jaar wijzer. De horeca is alweer maanden dicht en we zijn momenteel al heel blij met een warme afhaalmaaltijd in een aluminium bakje of een afhaalcappuccino uit een kartonnen bekertje.

Wat een jaar geleden ook onmiddellijk op slot ging, waren de woonzorgcentra. Raambezoeken werden het nieuwe normaal, met veel eenzaamheid tot gevolg. Daarbij kwam nog dat heel wat woonzorgcentra stuk voor stuk getroffen werden door het virus. Als corona al op ons gemoed speelt, dan kunnen we alleen maar gissen hoe vreselijk de situatie was voor heel wat mensen in zo’n woonzorgcentrum.

Ook in het Vinkenhof werd het heel wat bewoners zwaar te moede. De oma van Emily is één van hen. Emily was zo aangedaan door de impact die de coronacrisis had op het mentale welzijn van haar anders altijd opgewekte oma, dat ze besloot voor entertainment te zorgen. In totaal organiseerde ze twintig activiteiten op het graspleintje aan het Vinkenhof. Er kwamen school- en Chirokinderen spelen, sportclubs kwamen er trainen, een koor gaf een openluchtconcert, Emily trommelde een doedelzakspeler op (ja hoor, in kilt!) en er trok zelfs een stoet van oldtimertractoren voorbij. De activiteiten waren een lichtpuntje voor de bewoners in het afgelopen coronajaar. En dat allemaal omdat Emily zo lief creatief was voor haar oma en de andere bewoners.

Maar uiteraard (en gelukkig) was niet alleen Emily het afgelopen jaar zo lief creatief. Heel wat anderen waren dat ook: mensen kregen weer oog voor de behoeften van andere mensen en deden hun best om op een creatieve manier het leven van anderen wat aangenamer te maken. Heel veel uit deze coronaperiode willen we zo snel mogelijk vergeten, eens het leven weer wat ‘normaler’ wordt. Maar van die ‘lieve creativiteit’ mag zeker wat blijven hangen.