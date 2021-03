Heusden-Zolder

Een 20-jarige jongeman uit Heusden-Zolder kreeg maandag in Hasselt 15 maanden cel met uitstel opgelegd voor het in elkaar timmeren van een man van 65 jaar. Het slachtoffer hield er een hersenschudding aan over. “Hij bleef me maar aanstaren”, verduidelijkte de dader zijn motivatie.