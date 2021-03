Vrouw onder invloed heeft kinderen bij in Lummen

Hasselt/Lummen/Zonhoven

Afgelopen vrijdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles waarbij er in totaal 446 bestuurders gecontroleerd werden. Er werd onder andere gecontroleerd op de Voortstraat in Lummen, de Zwanenstraat in Zonhoven en de Herkenrodesingel in Hasselt. In totaal werden er vier bestuurders onderschept die te veel gedronken hadden. Vier bestuurders zaten onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. De rijbewijzen van deze bestuurders werden tijdelijk ingetrokken.

Tijdens de controle op de Voortstraat in Lummen werd er een bestuurster uit het verkeer geplukt die positief blies terwijl ze haar kinderen vervoerde. Een andere bestuurder zonder geldig rijbewijs bleek te rijden met een voertuig zonder verzekering en een vervallen keuring. Zijn voertuig werd getakeld. ppn