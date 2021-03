Ferm Achel-Centrum herdenkt één jaar corona

“Door corona kregen veel mensen te maken met eenzaamheid en gemis. Troost was meer dan ooit nodig”, klinkt het bij Ferm Achel-Centrum. “Ferm wilde een antwoord bieden op deze gevoelens en lanceerde het project ‘PlantTroost’, met onder meer de creatie van troostplekken in heel Vlaanderen. Op die mooie plekjes kan je samenkomen om troost te geven of troost te krijgen. Want collectieve troost zorgt voor verbondenheid en kan mensen helpen om veerkracht te herwinnen.”

Ferm Achel-Centrum creëerde, in samenwerking met het stadsbestuur, een mooie troostplek bij het Simonshuis. De bloembollen die in het najaar geplant werden, staan nu in bloei als symbool van veerkracht en hoop. “Ga er zeker eens op bezoek. Als de bloemen in bloei staan, is de plek op zijn mooist”, klinkt het nog. “Het kan een rustplaats zijn tijdens een wandeling of gewoon een plekje om tot rust te komen.”