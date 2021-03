Twee 50-jarigen planten bos in Kinrooi

Zowel de stad Kinrooi als Limburgs Landschap vzw vieren dit jaar hun 50-jarige jubileum. Aangezien de natuurvereniging ook nog eens ontstond in Kinrooi, was een gezamenlijke actie niet meer dan logisch. Het werd een boomplantactie.

De al geplande boomplantactie met de inwoners van Kinrooi moest jammer genoeg wijken voor corona. Maar toch werd het feestjaar van de jarigen ingezet met het planten van een aantal bomen op een perceel van Limburgs Landschap in Kinrooi. Burgemeester Jo Brouns en schepen van Bos en Natuur Mark Hoedemakers namen samen met voorzitter van Limburgs Landschap vzw, Pierre Vanhaelst en directeur Frans Verstraeten de spade ter hand om symbolisch een aantal zomereiken te planten.

Daarnaast kan iedereen die dit jaar ook 50 jaar wordt een gratis eik bestellen via de website van Limburgs Landschap. Het gaat om een initiatief van de natuurvereniging om 'leeftijdsgenoten' te betrekken in hun jubileumjaar en de natuur ook - dankzij een aantal nieuw geplante bomen - een steuntje te geven. Tijdens drie afhaalmomenten, verspreid over heel Limburg, kan je jouw boom dan komen afhalen. Het eerste afhaalmoment is woensdag 17 maart in Kinrooi. Wie een zomereik bestelde, krijgt een persoonlijke uitnodiging via mail. Er kunnen nog steeds bomen besteld worden.